クォン・ウンビが圧倒的なスタイルでファンを魅了した。クォン・ウンビは6月22日にインスタグラムを更新。【写真】驚異的なデカさのクォン・ウンビ「Seoul Music Awards」というコメントとともに複数の写真を投稿している。公開された写真には、6月20日に開催された「第35回ソウルミュージックアワード」の舞台裏とみられる空間で、ポーズを取るクォン・ウンビの姿が収められている。この日、クォン・ウンビはブラックカラーのベア