BLACKPINKのリサが、またしても桁違いの“セレブぶり”を見せつけた。6月22日、リサは自身のSNSに「My New Baby」というコメントとともに1枚の写真を投稿した。【写真】リサ、入手困難なフェラーリ公開公開された写真には、鮮やかなレッドカラーが目を引くスポーツカーが写っている。ベールを脱いだリサの“新しいベイビー”は、イタリアの高級スポーツカーブランド「フェラーリ」を代表するクラシックモデル「テスタロッサ（Testa