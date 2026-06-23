【モデルプレス＝2026/06/23】お笑いタレントのやす子が6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。防災士の資格を取得したことを報告し、反響が寄せられている。【写真】やす子「字が綺麗」びっしり埋め尽くされた勉強ノート◆やす子、防災士の資格取得を報告「防災士の資格に合格しました！！」と綴ったやす子は、本名である「安井かのん」名義の合格通知書の写真を投稿。嬉しさをあらわにするとともに「引き続き、災害に備えて行き