紀ノ国屋は、ペットボトルが縦に収まる使いやすいサイズ感で、荷物が多い日もきれいに持てる「シャンブレートート」(グレー/ピンク/モカ)を発売する。2026年6月24日20時からオンラインストアで販売を開始し、25日から一部店舗を除く各店舗で順次販売する。【「シャンブレートート」全3色の画像はこちら】◆紀ノ国屋 シャンブレートートペットボトルが縦に収まるサイズ設計で、限られたスペースでもすっきりと収納しやすい仕様。内