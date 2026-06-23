【モデルプレス＝2026/06/23】乃木坂46の岡本姫奈が6月21日、自身のInstagramを更新。白いトップスを合わせた姿を公開し、話題となっている。【写真】22歳乃木坂「彼女っぽさ出てて惚れる」透明感溢れる肩出しトップス姿◆岡本姫奈、肩出しトップスで美肩＆美腕披露岡本は「カメラ 私より先に友達が上手になった」とつづり、写真を投稿。白いチュールがついた肩が見えるトップスを着用し、顎に手をおきカメラを見つめたポ