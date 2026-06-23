俳優・坂口健太郎のミラノでのショットが話題だ。日本時間２３日までにインスタグラムで「ミラノにいるよ」とつづると、ブラックのトップスにデニムをあわせたシンプルなコーディネートでのショットをアップ。「＃Ｐｒａｄａ」などのハッシュタグが添えられた。洗練されたスタイルでのショットにファンからは「どの国を背景にしてもすっかり溶け込んでる。素敵です」「すてき！待ち合わせをしてるみたい」「うゎ〜ステキ〜！