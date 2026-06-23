【ウェンディ・マーベル バニーVer.】 受注期間：6月23日～8月19日 2027年1月 発売予定 価格：38,500円 フリーイングは、フィギュア「ウェンディ・マーベル バニーVer.」を2027年1月に発売する。受注期間は8月19日まで。価格は38,500円。 本製品は、TVアニメ「FAIRY TAIL」より、「ウェンディ・マーベル」のバニ}