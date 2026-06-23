◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２３日・エスコンフィールド）「ファイターズチャンピオンシリーズ２０２６」として開催され、２００６年の日本一に貢献した小笠原道大氏、金子誠氏、田中賢介氏、鶴岡慎也氏がレジェンドＯＢとして来場した。試合前には、普段はヒーローが場内一周に使うステージカーで登場。０６年当時のスタジアムＤＪによるアナウンスや登場曲で、当時のファンを喜ばせた。その後、清宮幸、水野、野村、田