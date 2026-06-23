【ブラックしろ】 2027年6月 発売予定 6月23日 予約受付開始 価格：28,800円 グッドスマイルカンパニーは、1/7スケールフィギュア「ブラックしろ」を2027年6月に発売する。価格は28,800円。6月23日から予約受付を開始した。 本製品は「ノーゲーム・ノーライフ」原作11巻に登場する「ブラックしろ」を1/7スケールで再現した