パリ郊外ヴィルパントで2年に一度開かれる「ユーロサトリ」は、陸上防衛・安全保障の世界最大級の見本市だ。1967年に始まり、今年は6月15日から19日まで、60を超える国から2000社近くが集まった。”防衛産業の商談会”と聞くと堅苦しく響くが、実際の会場はもっと賑やかで、屋外の特設ステージでは連日、軍や警察、そしてメーカー自身が実車を動かして見せるライブデモンストレーションが組まれる。動く実車を間近で見られるという