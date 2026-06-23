◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦駒大苫小牧１３―０苫小牧高専＝５回コールド＝（２３日・とましんスタジアム）１９年ぶりの夏の甲子園出場を目指す駒大苫小牧が１３―０の５回コールドで苫小牧高専を下し、初戦を突破。３回戦〜準々決勝が開催される函館行きを一番乗りで決めた。１回から打線がつながった。３安打３打点をマークした２番・坂本唯斗二塁手（３年）の適時打で先制すると、４番ＤＨ・野本洸志（