Number_i Number_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）が出演する『雪肌精』新ＣＭ「冷やし雪肌精で涼感美白」篇が、６月２６日より全国放映される。【写真・動画】Number_iが出演雪肌精『冷やし雪肌精で涼感美白』篇株式会社コーセーは、６月26日より、『雪肌精』の新CM「冷やし雪肌精で涼感美白」篇の全国放映を開始する。この新ＴＶＣＭに出演するのは、昨年の夏に引き続き、『雪肌精』グローバルブランドミューズ