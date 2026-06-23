新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、密着企画「NO MAKE」にて漫才コンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した最新話を配信開始した。1972年に「ツービート」を結成し、1980年代の漫才ブームを牽引したきよし。その後、番組MCや映画監督として世界的スターへと上り詰めた相方に対して、番組スタッフから「比べられることに劣等感は？」と問われると、きよしは「劣等感はない。相方は相方だし、個性が違うから