300万円台から楽しめる偉大なる世界の実用車、フォルクスワーゲン・ゴルフ──令和のベーシックカーを探せ！ 小型車の基準を変えたフォルクスワーゲン・ゴルフ 令和のベーシックカーを探せ！ その第1回はフォルクスワーゲン・ゴルフである。戦後のドイツの国民車、フォルクスワーゲン・タイプ1、愛称ビートルの後継として1974年にデビューしたゴルフは、世界中で累