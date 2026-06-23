日本ハムは23日、11月22日に「FIGHTERSLEGENDSGAME」と題してOB戦を開催すると発表した。ともに日本一に輝いた2006年組VS2016年組のドリームマッチ。2006年組はトレイ・ヒルマン元監督（現チームコンサルタント）が、2016年組は栗山英樹前監督（現チーフ・ベースボール・オフィサー）が指揮を執る。この日は会場となるエスコンフィールドで会見が行われ、栗山CBOは「ファンの方々に歴史を知ってもらいながら、応援しても