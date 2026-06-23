BBクリームブームの火付け役として多くの女性に愛されてきたMISSHAが、日本上陸20周年を迎え、新たなBBクリームシリーズを発売します。近年、海外でも再び注目を集めているBBクリームは、時短と美肌見せを両立するベースメイクとして人気が再燃中。今回はメイクアップアーティストyumiさんも絶賛するMISSHAの新BBクリームと化粧下地の魅力を詳しくご紹介します。忙しい朝でも理想