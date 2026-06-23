◇インターリーグドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦で1点差ゲームを制し、連敗を2で止め、両リーグ最速で50勝に達した。チームは正捕手・スミスをはじめ、外野のレギュラーであるT・ヘルナンデスや先発のグラスノー、スネルらが負傷者リスト（IL）入り。さらに、この日は正右翼手・タッカーが「腰のけいれん」で2回に代走を送られ途中交代する