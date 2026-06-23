日産自動車が２３日に開いた定時株主総会で、会社側が提案した社外取締役の永井素夫氏（元みずほ信託銀行副社長）の再任案が否決された。日産と関係が深いみずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）からの独立性が疑問視されたとみられる。日産は役員体制を見直すことになった。永井氏は元みずほ信託銀行副社長で、２０１９年から日産の社外取締役を務めていた。今回、社外取締役候補として新たに元みずほ総合研究所副社長の真保順