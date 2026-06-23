サッカー・アルビレックス新潟レディースは23日、川澄奈穂美選手と契約更新したと発表しました。川澄選手は神奈川県出身の40歳。なでしこジャパンで活躍、INAC神戸レオネッサやシアトル・レインFCなどを経て、2023-24シーズンよりアルビレックス新潟レディースに加入。2025/26 SOMPO WEリーグでは19試合に出場、1得点をあげています。川澄選手はホームページで次のようにコメントしてい