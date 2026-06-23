新たなマニュアル２ドアスポーツが誕生へ2026年6月6日から7日にかけて開催されたスーパー耐久シリーズの富士24時間レース。その開催地である富士スピードウェイにて、スバルが記者会見を実施し、新たに登場を予定している市販車3車種について発表を行いました。その3車種ともにマニュアルトランスミッション（MT）を搭載するという共通項があることでも話題となりましたが、今回はその中から「SUBARU BRZ Complete Car」につい