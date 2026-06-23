私（アイコ、40代）の母は7年前に亡くなり、父（ヒロシ、78歳）の1人暮らしが始まりました。明るく会話の中心にいた母がいなくなり、父は次第に塞ぎ込むようになります。そんな父を心配した私は遠方の実家に年2回ほど帰省するようになりました。しかし帰省のたびに父は後ろ向きな発言を繰り返し、ついに私を親不孝だとなじるような言葉までかけてきたのです。私はその言葉がどうしても許せず、そのまま3年ほど帰省しなくなりました