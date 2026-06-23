負債合計は289億5361万円、各事業所は営業継続中6月22日、（株）絆ホールディングス（大阪市中央区）は会社更生法の適用を申請し同日、保全管理命令を受けた。保全管理人には、野上昌樹弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所、大阪市北区中之島2-3-18）が選任された。グループ会社3社も同時に会社更生を申請し、会社更生法の適用のない組織体であるNPO法人リアン（同市中央区）は同日、大阪地裁に破産を申請した。負債総額は5社合