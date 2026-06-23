ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。今週、海外メジャー第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」が開催されるヘイゼルティン・ナショナルGCで、何と左打ちでナイスショットを放つ新旧の動画を上下に並べて投稿した。【動画】あまりに自然なネリー・コルダの左打ちここは1962年に開場した名門コース。これまで男子ツアーの「全米オープン」「全米プロゴルフ選手権」、女子ツアーの「全米女子オープン」、米国代表と欧州