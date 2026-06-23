海外メジャー今季第3戦の「全米オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター賞金総額2250万ドル（約36億1400万円）のビッグマネーがかかった一戦。2023年に続く大会2勝目を完全優勝で果たしたウィンダム・クラーク（米国）が450万ドル（約7億2280万円）を獲得。今季通算を896万2736ドル（約14億4900万円）として、20位から4位にランキングを上げた。大