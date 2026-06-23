ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の公開にあわせ、レゴジャパンより発売中のコラボレーションラインナップを紹介する。【画像】ウッディ＆ジェシー、ブルズアイで“西部劇ごっこ”ができるレゴ【1】エイリアンとピザ・プラネットのロケット宇宙を夢見る「エイリアン」のレゴセット。かわいいエイリアンの可動フィギュアとロケットマシンを組み立てて、お話づくりやディスプレイを楽しめる。