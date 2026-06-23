俳優の永作博美（55）が22日、自身のインスタグラムを更新。「うわーびっくりした。。」と人気歌手とばったり遭遇したことを報告し、思い出エピソードをつづった。【写真】「楽しそう！」若かりし頃の永作博美＆YUKIの2ショット永作が遭遇したのは歌手のYUKI（54）。「ここで会うかー!?!?!!って!?…えーここ!? 二人して爆笑」と想定外の場所だったようで、「あまりにも面白いから昔の写真載っける！」と若かりし頃の2ショット