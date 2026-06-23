俳優・タレントの長濱ねる（27）が22日、自身のインスタグラムを更新。先日話題を呼んだ大胆なヘアカットの様子を収めた、ビフォー・アフターの動画を公開した。【動画】ロング→ショートボブへ！長濱ねる“大胆イメチェン”のビフォー・アフター長濱は20日の投稿で「髪を切った！」と報告し、これまでのロングヘアから一変した新鮮なショートボブ姿を披露したばかり。この日は「ありがとうございました」と感謝の言葉を添え