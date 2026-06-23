お笑いタレントのやす子さんが6月22日、自身のX（旧Twitter）アカウントを更新し、防災士の資格試験に合格したことを報告しました。 【写真を見る】【 やす子 】 「防災士」の資格試験に合格「4ヶ月くらい1日2時間から6時間勉強しました!!」猛勉強ノートも公開やす子さんは「【ご報告】防災士の資格に合格しました!! 引き続き、災害に備えて行きます!!」と、合格通知書の写真を添えて投稿。 写真には日本防災士機構