アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(は、2026年6月24日(水)より国内「天丼はま田」にて「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」の販売を開始する。■ご当地の味わいと旬の食材感を取り入れた、夏にぴったりな限定メニュー季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、夏の味覚を楽しめる期間限定メ