高市総理は23日、沖縄県糸満市で行われた沖縄全戦没者追悼式に出席し、「日本人の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、不断の努力を重ねる」と強調しました。【高市総理あいさつ全文】令和八年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるに当たり、沖縄戦においては、戦禍に遭われ亡くなられた御霊、戦場に斃れられた御霊に、謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦において、ここ沖縄の地は、凄惨な地上戦の場となりました。罪