「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（38）が23日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。結婚後のバッシングを語った。23歳の時に45歳年上の茶と結婚した綾菜。その年の差から結婚後は批判的な声も多く上がった。番組パーソナリティーのフリーアナウンサーの大島由香里が「2人の思いを確かであっても相当風当たりは強かったと思いますけど、どう乗り越え