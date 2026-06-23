お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（46）が、22日深夜放送のテレビ朝日系「MegumiママのいるBar」（月曜深夜2時20分）に出演。新聞連載の苦労を振り返った。又吉は18年9月から19年5月まで新聞連載で小説「人間」を執筆。「『（週刊少年）ジャンプ』の連載してる漫画家の先生の気持ちが初めて分かったというか」と話すと、「毎日だから何かしら面白くしたいじゃないですか。だから一番最後に何も考えてないのに『えっ、コイツが…』み