【その他の画像・動画等を元記事で観る】宝島社よりノベルとコミックが刊行中の『猫と竜』(原作：アマラ / キャラクター原案：大熊まい / 漫画：佐々木泉)。猫に育てられた竜、猫たち、そして人間たちが織りなす不思議な絆の物語が描かれ、心あたたかく、そしてちょっと切なくなる、大人気ファンタジー作品。原作は「小説家になろう」にて、短編としては異例の日間ランキング1位を獲得したことでも話題となった。現在までに、単行