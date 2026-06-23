雲の様子と気圧配置をご覧ください。 梅雨前線は24日にかけて九州南部付近で停滞するでしょう。 そして、西側の台風7号に続いて、東側で先ほど台風8号が発生しました。 台風7号・台風8号 予報円は？ 予報円を見ますと足並みをそろえて北上するでしょう。 東側の8号は鹿児島県内への影響はありませんので、西側の7号を詳しく見ると、非常に強い台風7号は今、発達を最盛期を迎えています。 この後、予報円の中心を進んだ場