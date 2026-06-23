ファジアーノ岡山阿部海大選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、DF・阿部海大選手(26)がJ2のサガン鳥栖へ完全移籍すると発表しました。 阿部選手は2018年シーズンに東福岡高校から当時J2のファジアーノに加入。開幕戦の徳島戦では高卒ルーキーながらいきなり開幕スタメン出場、続く第2節の栃木SC戦ではプロ初ゴールを決めるなど、鮮烈な活躍を見せました。 2023年シ