中国は2026年6月22日に、防衛関連企業やレアアース企業であるMP MaterialsとUSA Rare Earthを含む10社のアメリカ企業を輸出管理リストに追加すると発表しました。加えて、46社のアメリカ企業を政府調達から除外する措置も講じています。商务部：将10家美国实体列入出口管制管控名单_自贸区连线_澎湃新闻-The Paperhttps://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33426312China adds 10 US