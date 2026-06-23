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ＮＹ原油時間外取引やや軟調 東京時間12:46現在 ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝73.64（-0.22-0.30%） NY原油やや軟調、昨日はNY市場午前に73.24を付けた後、少し反発。