タレントの松本伊代が２３日までに自身のインスタグラムを更新。２１日に６１歳の誕生日を迎えたことを報告した。松本は「昨日はお家で６１歳の、いや１６歳のｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙを家でお祝いしてくれました」と夫・ヒロミと長男で俳優の小園凌央、次男の隼輝（はやき）さんとの家族ショットを添えて報告。「パパと一緒に買い物へ昨日はヒロミさんの手作りご飯」と買い物帰りのヒロミの後ろ姿を撮影した写真