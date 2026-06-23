◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２３日、美浦トレセン抽選対象であるクカイリモク（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）と初コンビ予定のフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル、アルゼンチン拠点＝は、今週末が短期免許のラストウィーク。「悲しい。あと１か月くらい、いたいです」と表情は名残惜しさに満ちている。先週まで１３勝の結果には「（