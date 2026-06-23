フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２３日に放送され、「ビキニフィットネス」の女王・安井友梨さんが衝撃のトレーニング風景を公開した。安井さんは１週間毎日別の部位を鍛え、休みなくトレーニングを続ける。ある１日に密着したＶＴＲでは朝８時からジムに行き、まずは１１種類のストレッチで準備運動。バーベルを持ち上げるデッドリフトでは９０キロを軽々と持ち上げる姿や、「めちゃくちゃ嫌いです