お笑いコンビ「三遊間」のさくらい（30）が22日放送のABCテレビ「吉田徳井の大予言」（月曜深夜0・00）に出演。意中の女性への最適なプレゼントについて論じた。ブラックマヨネーズ・吉田敬、チュートリアル・徳井義実の同期2人がMCを務め、未来を見通す3人の“予言者”の持論について議論する新番組。さくらいは、「まもなくバスボムをプレゼントで贈る男は逮捕されるだろう」と予言した。「気の利いたプレゼントっぽいけど