俳優の星野真里（44）が、日本テレビ系『24時間テレビ49―愛は地球を救う―』（8月29日・30日放送）のチャリティーランナーを務めることが決まり、夫で元TBSアナウンサー、東京都議の高野貴裕氏（46）が23日までに自身のXを通じ、エールを送った。【画像】『24時間テレビ』星野真里へ、夫・高野貴裕氏のメッセージ（全文）星野は2024年9月、長女・ふうかさん（10）が難病「先天性ミオパチーの中心核ミオパチー」であることを公