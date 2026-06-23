“マエノリ”ことモデルの前田典子（60）が23日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの誕生日を祝う「アラ還女子会」ショットを公開した。「伊代ちゃんのお誕生日ハッピーバースデー16歳からずっと可愛いきっと生まれてからずっと可愛い今もこれからもずっと可愛い」とつづり、21日に61歳の誕生日を迎えたタレントで歌手の松本伊代を祝った。「「この日はモモちゃんと優さんと一緒にお祝いする事ができま