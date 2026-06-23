産後間もない主人公は、夫と娘の3人暮らし。寝つきがあまり良くない娘の子育てに追われ、慢性的な寝不足が続く日々。しかし、寝不足の本当の原因は空気の読めない義母にあったのです。今回ご紹介するのは、ツムママさんの『私の家に入らないで』です。物語はまず「よくある義母トラブル」として始まる。毎日アポなしで訪問してくる義母、偏った育児論の押し付け、延々と続く愚痴――。ここまでなら「あるある」だ。だが、この話が