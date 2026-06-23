絆ホールディングスが入るビル＝2025年10月、大阪市運営する事業所で障害者の就労支援の加算金を過大に受給していた大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス（HD）」は23日までに、大阪地裁に会社更生法の適用を申請した。申立書によると、不正受給問題に起因して財政状況が急速に悪化したとしている。四つの関連法人も会社更生法などを申請した。関連法人を合わせた負債総額は約289億円。申請は22日付。絆HDは4事業所で、