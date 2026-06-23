女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が24日、第63話が放送される。直美（上坂）は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と差し入れを巡って口論になる。一方、看病婦のツヤ（東野絢香）は看護科の授業についていくのが難しく、りん（見上）は支えようとする。吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「