【「ヤングチャンピオン」2026年No.14】 6月23日 発売 価格：450円 【拡大画像へ】 秋田書店は、「ヤングチャンピオン」2026年No.14を6月23日に発売した。価格は450円。 表紙と巻頭は、単行本1巻が発売中の「ダストランド」。ふろくとして、本作の両面イラスト入りクリアファイルが付いてくる。 巻頭グラビアには最強バレリーナ美女・高鶴桃羽さんが登場。巻中グ