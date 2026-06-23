【第11話】 6月23日 公開 第11話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は6月23日、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」第11話をチャンピオンクロスにて無料公開した。 第11話では、三蔵は自分を袋叩きにした胡蝶蘭中の8人を、1日に1人ずつ訪ねては個別にボコっていく。その襲撃は胡蝶蘭中最強の少年、阿門昌治の耳に入り…… なお、チャンピオンクロスでは最新話となる第12話も公