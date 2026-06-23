米穀販売業者に対し、代金を支払う意思も能力もないのにうそを言って、主食米の購入を申し込み、コシヒカリ玄米計117袋をだましとった疑いで23日、70歳の男が逮捕されました。詐欺の容疑で逮捕されたのは新潟市東区に住む無職の男（70）です。警察によりますと男は去年10月下旬ころから11月中旬ころまでの間、複数回にわたって県内の米穀販売業者へ主食用のコシヒカリ玄米を対面や電話で申し込み、合計117袋（税込み販売価格合計20