「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日正午現在で東京電力ホールディングスが「売り予想数上昇」１位となっている。 ２３日の東証プライム市場で、東電ＨＤが続落。同社は資本提携の交渉に関して、５陣営を有力候補として進めていることが報じられている。ソフトバンクグループと国内投資ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）、外資系ファンド３陣営が交渉を